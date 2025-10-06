Naher Osten

Drohne über Dänemark, Kampfjets über Estland - der russische Präsident Wladimir Putin provoziert die NATO und zeigt deren Verwundbarkeit. (picture alliance / TASS / Alexander Kazakov)

In dem Telefonat zwischen Putin und Netanjahu lobte der russische Präsident Trumps Plan für den Gazastreifen und sprach sich für die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen Staates aus.

In Scharm el Scheich kam laut Berichten örtlicher Medien eine ranghohe Delegation der islamistischen Hamas mit Vermittlern aus Katar und Ägypten zusammen. Im Anschluss sollten die Vermittler sich mit israelischen Unterhändlern treffen.

In einer ersten Phase soll dem Trump-Plan zufolge die Hamas verbliebene Geiseln freilassen. Im Gegenzug sind eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter Palästinenser aus israelischen Gefängnissen geplant. Umstritten sind Fragen etwa zur Entwaffnung der Hamas und zum Truppenrückzug Israels aus Gaza.

