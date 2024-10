Der chinesische Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin (AP/Alexander Zemlianichenko)

Xi betonte, die internationale Lage sei von Chaos geprägt. Die BRICS-Gruppe sei die wichtigste Plattform für Solidarität und Zusammenarbeit zwischen Schwellen- und Entwicklungsländern. Putin bezeichnete Xi als lieben Freund. Die Zusammenarbeit seines Landes mit der Volksrepublik bei globalen Fragen sei ein wichtiger stabilisierender Faktor in der Welt.

Kriege in Nahost und Ukraine auf der Tagesordnung

Auf der Tagesordnung des Gipfels stehen unter anderem die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sowie die finanzielle Zusammenarbeit. Die Abkürzung BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der ersten fünf Mitglieder der Staatengruppe aufstrebender Industrienationen: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Inzwischen sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Äthiopien und der Iran beigetreten. Die Gruppe will die westliche Dominanz in globalen Angelegenheiten verringern.

