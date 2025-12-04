Der russische Staatschef Putin und Indiens Premier Modi (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Grigory Sysoyev)

Er wurde am Flughafen in Neu-Delhi vom indischen Premierminister Modi empfangen. Für den Abend ist ein gemeinsames Abendessen geplant, morgen nehmen beide Politiker an einem indisch-russischen Gipfeltreffen teil. Im Mittelpunkt steht dabei eine intensivere Zusammenarbeit der Länder bei den Themen Verteidigung und Energie. Bereits im Vorfeld hatte der Kreml angekündigt, künftig deutlich mehr Waren aus Indien zu importieren, um die Handelsbilanz der beiden Länder ausgeglichener zu gestalten.

Indien gehört zu den weltweit größten Abnehmern von russischem Öl. Die westlichen Länder, darunter die USA, kritisieren das und verweisen auf die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine.

