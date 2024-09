Staatsbesuch

Russlands Präsident Putin wird von der Ehrengarde in der Mongolei empfangen (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Natalia Gubernatorova)

Putin war in der mongolischen Hauptstadt Ulan Bator gestern mit einer Ehrengarde empfangen worden. Er trifft heute mit Staatspräsident Chürelsüch zusammen

Die Mongolei erkennt den Internationalen Strafgerichtshof an und müsste entsprechend den Haftbefehl vom März vergangenen Jahres vollstrecken. Bislang vermied Putin Reisen in solche Länder. Unter anderem blieb er im Juli vergangenen Jahres einem Treffen der BRICS-Gruppe in Südafrika fern. Der Haftbefehl gilt seit März vergangenen Jahres. Putin ist nach Ansicht des Strafgerichtshofs für die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland verantwortlich.

Kritik aus der Ukraine und von Amnesty

Unter anderem die Ukraine und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierten die Untätigkeit der Mongolei. Das ukrainische Außenministerium warf der Führung in Ulan Bator vor, auf diese Weise eine Mitverantwortung für Putins Kriegsverbrechen in der Ukraine zu tragen. Man werde mit Partnern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass dies Konsequenzen für die Mongolei habe.

Amnesty warnte, die Reise ohne Festnahme werde den russischen Präsidenten in seinem Kurs bestärken, die Entscheidungen des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag zu unterlaufen.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.