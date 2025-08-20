Der türkische Präsident Erdogan und Russlands Staatschef Putin (Archivfoto) (imago / ITAR-TASS / Sergei Karpukhin)

Der Kreml in Moskau und das Präsidialamt in Ankara bestätigten das Gespräch. Dabei sei es sowohl um das Spitzentreffen zwischen Putin und US-Präsident Trump in Alaska als auch um die bisherigen Vermittlungen der türkischen Seite gegangen. In der Vergangenheit hatten sich in Istanbul mehrmals Unterhändler der Konfliktparteien ausgetauscht. US-Präsident Trump versucht, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Dafür will er ein Treffen von Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ermöglichen. Die Türkei käme für eine solche Begegnung in Frage. Russlands Außenminister Lawrow äußerte erneut Vorbehalte gegen ein rasches Treffen auf höchster Ebene. Dies wäre der Höhepunkt von Verhandlungen und müsste sorgfältig vorbereitet werden, sagte Lawrow.

