China
Putin und Kim als Gäste bei Militärparade in Peking

Russlands Staatschef Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un werden kommende Woche in Peking einer großen Militärparade beiwohnen.

    Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un stehen im geöffneten Dachfenster eines schwarzen Autos, das durch eine Willkommensparade in Pjöngjang fährt. Im Hintergrund sind bunte Ballons und viele Menschen
    Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un bei der Militärparade 2024 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS)
    Das teilte das chinesische Außenministerium mit. Anlass ist der 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Weitere Gäste der Parade sind den Angaben zufolge der belarussische Langzeitherrscher Lukaschenko, der iranische Präsident Peseschkian, Indonesiens Staatschef Subianto und der südkoreanische Parlamentspräsident Woo Won-shik. Die Militärparade mit Zehntausenden Soldaten
    soll die wachsende militärische Stärke Chinas und die diplomatische Solidarität zwischen China, Russland und dem Globalen Süden demonstrieren.
    Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.