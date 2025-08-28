Das teilte das chinesische Außenministerium mit. Anlass ist der 80. Jahrestag der Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Weitere Gäste der Parade sind den Angaben zufolge der belarussische Langzeitherrscher Lukaschenko, der iranische Präsident Peseschkian, Indonesiens Staatschef Subianto und der südkoreanische Parlamentspräsident Woo Won-shik. Die Militärparade mit Zehntausenden Soldaten
soll die wachsende militärische Stärke Chinas und die diplomatische Solidarität zwischen China, Russland und dem Globalen Süden demonstrieren.
Diese Nachricht wurde am 28.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.