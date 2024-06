Der russische Staatschef Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un (AP / Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin Pool )

Das kündigten die beiden Staatschefs Putin und Kim zu Beginn eines zweitägigen Treffens in Pjöngjang an. Putin habe zudem mehr Unterstützung gegen die USA in Aussicht gestellt, hieß es in nordkoreanischen Staatsmedien. Erwartet wird, dass es bei dem Treffen auch um militärische Fragen geht. Das international isolierte Nordkorea ist laut westlichen Analysen zu einem wichtigen Munitionslieferanten für Russlands Krieg gegen die Ukraine geworden.

Das US-Verteidigungsministerium teilte mit, die wachsenden Bindungen zwischen Russland und Nordkorea würden als besorgniserregend eingeschätzt. Gestern fanden in Seoul zudem diplomatische Gespräche zwischen Südkorea und China statt. Dabei sei eine konstruktive Haltung von Peking, dem größten Unterstützer Nordkoreas, gefordert worden, erklärte die südkoreanische Regierung.

