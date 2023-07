Der russische Präsident Vladimir Putin hat ein Verbot zur Geschlechtsumwandlung unterschrieben. (imago / ZUMA Wire / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool)

Demnach dürfen sich Menschen in Russland, die eine andere geschlechtliche Identität haben, nicht mehr chirurgischen Eingriffen unterziehen oder etwa Hormone verschreiben lassen. Ärzte kritisierten, dass damit Menschen der Zugang zu medizinischer Hilfe verweigert werde. Menschenrechtler beklagten eine Verletzung des Rechts auf Selbstbestimmung. Betroffene befürchten weitere Ausgrenzung und eine Zunahme gewaltsamer Übergriffe.

Die Staatsduma hatte das Gesetz am 14. Juli einstimmig beschlossen. Ehen, in denen ein Partner in der Vergangenheit sein Geschlecht angepasst hat, werden demnach annulliert. Erlaubt bleiben lediglich chirurgische Eingriffe, wenn Geschlechtsorgane zum Beispiel fehlgebildet sind.

