Ukraine-Krieg

Putin verkündet einseitige Waffenruhe an Ostern

Der russische Präsident Putin hat für die Ukraine eine einseitige Waffenruhe an Ostern angekündigt. Putin äußerte sich in einem vom russischen Fernsehen übertragenen Treffen mit Generalstabschef Gerassimow. Putin rief die Ukraine auf, in diesem Zeitraum ebenfalls die Waffen niederzulegen.