Wladimir Putin bei einem öffentlichen Auftritt in Sotschi. (picture alliance / TASS / Sergei Bulkin)

Solch ein Schritt bedeutete eine qualitativ völlig neue Stufe der Eskalation, sagte Putin auf einer Veranstaltung in Sotschi. So sei es unmöglich, Tomahawks ohne die direkte Beteiligung amerikanischer Militärs einzusetzen. Medienberichten zufolge soll der ukrainische Präsident Selenskyj die USA um das Waffensystem gebeten haben. Damit könnte Kiew auch bisher nicht erreichbare Ziele im russischen Hinterland treffen - darunter etwa Militärbasen, Logistikzentren, Flugplätze und Kommandozentralen. Auch soll Washington bereit sein, die Ukraine mit unterstützenden Geheimdienstinformationen zu versorgen.

Die Reichweite der Tomahawks variiert je nach Konfiguration und Modell und liegt meist zwischen 1.600 und 2.500 Kilometern.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.