Der russische Präsident Wladimir Putin. (AP / Alexander Zemlianichenko)

Putin führte zur Begründung aus, weitreichende Raketen, wie sie die USA in Deutschland stationieren wollen, könnten mit Atomsprengköpfen bestückt werden und innerhalb von zehn Minuten russisches Territorium erreichen.

Bundeskanzler Scholz hatte Anfang des Monats am Rande des NATO-Gipfels in Washington bekanntgegeben, dass die USA vom Jahr 2026 an wieder weitreichende Waffensysteme in Deutschland stationieren werden. Darunter sollen auch Marschflugkörper vom Typ Tomahawk sein mit einer Reichweite von mehr als 2.000 Kilometern. Das Vorhaben ist in Scholz' Partei umstritten: SPD-Fraktionschef Mützenich hatte zuletzt vor großen Risiken für Deutschland gewarnt.

