Der russische Präsident Putin (links) und der chinesische Präsident Xi (Archivbild vom 2. September 2025). (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Sergei Bobylev)

Das Datum markiert zugleich das Ende des Zweiten Weltkriegs in der Region. An der Zeremonie in der chinesischen Hauptstadt Peking sollen auch Russlands Präsident Putin und Nordkoreas Machthaber Kim teilnehmen; Kim traf am Abend mit dem Zug in Peking ein. Es ist das erste Mal, dass der chinesische Präsident Xi Putin und Kim gemeinsam zu einer Veranstaltung empfängt. Ob es auch zu einem Dreier-Gespräch kommt, ist offen.

Die Teilnahme an der Militärparade bildet zugleich das Ende von Putins mehrtägigem Besuch in China. Der Kreml-Chef erklärte, sein Land sei interessiert, die Beziehungen zu China zu vertiefen. Chinas Präsident hatte Putin zu Gesprächen empfangen und nannte ihn seinen "alten Freund".

