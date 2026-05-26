Präsident Putin unterzeichnete ein entsprechendes Dekret: Wer sich ab dem 1. Mai für mindestens ein Jahr verpflichtet, wird samt Ehepartner von Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu zehn Millionen Rubel befreit. Das sind umgerechnet etwa 120.000 Euro.
Putins Dekret ergänzt eine Reihe von bereits bestehenden Maßnahmen zur Werbung von Rekruten wie etwa hohe Antrittsprämien oder eine bevorzugte Zulassung an Hochschulen. Die russische Armee verzeichnet bei ihrem Angriffskrieg gegen die Ukraine hohe Verluste. Nach Schätzungen der NATO wurden bislang rund 1,3 Millionen russische Soldaten getötet oder verletzt.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.