US-Sanktionen gegen russische Ölkonzerne

Russlands Staatschef Wladimir Putin (picture alliance / TASS / Alexander Kazakov)

Diese hätten zwar "gewisse Folgen", aber keine wesentlichen Auswirkungen auf die russische Wirtschaft, so Putin. Russland werde sich keinem Druck beugen.

US-Präsident Trump hatte die Sanktionen gegen die beiden größten russischen Ölkonzerne Rosneft und Lukoil am Mittwoch bekannt gegeben. Grund sei die Weigerung Putins, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Die Ölpreise stiegen darauf hin deutlich. In London legte der Kurs für ein Barrel der Nordseesorte Brent um rund fünf Prozent auf 66 Dollar zu. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zog auf fast 61 Dollar an.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.