Diplomatie

Russlands Präsident Wladimir Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alexei Nikolsky)

Putin will dort an einem Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit - SOZ - teilnehmen. Für den morgigen Montag ist unter anderem ein Treffen zwischen dem Kremlchef und Indiens Premierminister Modi vorgesehen.

Im Vorfeld der Gespräche in Tianjin verlangte der ukrainische Präsident Selenskyj von internationalen Staatenführern mehr Druck auf Russland. Selenskyj telefonierte deshalb mit Indiens Regierungschef und sagte, er erwarte, dass sich Modi für einen Waffenstillstand in der Ukraine einsetze. Indien unterhält ungeachtet des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und trotz der Bemühungen um eine Annäherung an die USA und andere westliche Länder weiterhin enge Beziehungen zu Moskau.

