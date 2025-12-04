Erstmals seit 2021

Indiens Regierungschef Modi empfängt den russischen Präsidenten Putin - hier ein Archivbild von 2021. (AFP / Money Sharma)

Nach einem privaten Abendessen mit Premierminister Modi kommen beide Politiker am morgigen Freitag zu einem indisch-russischen Gipfeltreffen zusammen. Putin wird außerdem Präsidentin Murmu treffen.

Bei den geplanten Gesprächen stehen die bilateralen Beziehungen im Vordergrund, insbesondere in den Bereichen Handel und Energie. Indien gehört zu den weltweit größten Abnehmern von russischem Öl. Die westlichen Länder, darunter die USA, kritisieren das und verweisen auf die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Diese Nachricht wurde am 04.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.