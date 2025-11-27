Dinis N'Tchama, Sprecher des Militärs, verliest eine Erklärung. (Uncredited/TGB Guinea-Bissau /AP/dpa)

Wie das staatliche Fernsehen meldete, soll General Horta N’tam für die Dauer eines Jahres als Übergangspräsident agieren.

Eine Gruppe von Offizieren hatte gestern verkündet, dass sie die Macht übernommen habe. Zur Begründung erklärten sie, das Militär habe einen Plan zur Wahlmanipulierung und Destabilisierung des Landes aufgedeckt, in den Politiker sowie ein Drogenbaron verwickelt seien. Über die tatsächlichen Machtverhältnisse und Hintergründe des Staatsstreichs ist allerdings vieles unklar.

Nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag hatten sich sowohl Staatschef Embalo als auch sein Herausforderer Dias jeweils zum Sieger erklärt. Ergebnisse wurden allerdings nicht veröffentlicht.

