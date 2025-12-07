14 Personen seien festgenommen worden. Benins Präsident Talon wandte sich im Staatsfernsehen an die Bevölkerung und sagte, die Situation sei unter Kontrolle. Die Putschisten im Militär würden nicht ungestraft davonkommen. Es habe sich um eine Gruppe abtrünniger Soldaten gehandelt.
Am frühen Morgen hatten Armeeangehörige den staatlichen Fernsehsender von Benin zeitweise besetzt und die Auflösung der Regierung angekündigt.
Die Afrikanische Union verurteilte den Putschversuch. Er folgte auf eine Reihe von Militärputschen in Westafrika in den vergangenen Jahren.
Diese Nachricht wurde am 07.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.