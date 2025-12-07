Der Präsident von Benin, Patrice Talon, am Rande der Klimakonferenz in Brasilien. (AFP / RAFAELA ARAUJO)

Die Soldaten bezeichneten sich im Fernsehen selbst als "Militärkomitee für die Neugründung" und verkündeten, Präsident Talon sei seines Amtes enthoben.

Von der Regierung hieß es allerdings, die Armee habe die Situation unter Kontrolle. Aus Präsidentenkreisen heißt es, bei den rebellierenden Militärs handele es sich um eine kleine Gruppe, die sich lediglich Zugang zu dem TV-Sender verschafft habe. Die Stadt, das Land und auch der Präsident seien in Sicherheit.

Die französische Botschaft berichtete auf der Plattform X von Schüssen in der Nähe des Wohnsitzes des Präsidenten in der Stadt Cotonou. Man fordere die Franzosen vor Ort dazu auf, aus Sicherheitsgründen in ihren Wohnungen zu bleiben. Der Putschversuch in Benin folgt auf eine Reihe von Militärputschen in Westafrika in den vergangenen Jahren.

