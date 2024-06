Südamerika

Soldaten vor dem Präsidentenpalast in La Paz (AP / Juan Karita)

Mit ihrem Rückzug kamen die Soldaten den Angaben zufolge der Aufforderung eines neu eingesetzten Armeechefs nach. Der bolivianische Präsident Arce hatte zuvor den bisherigen Oberbefehlshaber der Armee, Zuniga, für abgesetzt erklärt, der den Putsch anführte.

Zuniga war am Abend mit Soldaten und Panzern vor dem Parlament aufgefahren und hatte dessen Türen rammen lassen. Zuniga erklärte, sein Ziel sei, die Demokratie im Land - Zitat - "umzustrukturieren". Anschließend betrat er den Präsidentenpalast. Staatschef Arce rief daraufhin in einer Fernsehansprache die Bevölkerung auf, sich gegen den Putsch zu wehren. Der ehemalige bolivianische Präsident Morales sprach von einem "Staatsstreich in Entwicklung" und kritisierte diesen.

Regierungen in der Region verurteilten das Vorgehen Zunigas und der Soldaten ebenfalls. Vom Nationalen Sicherheitsrat der USA verlautete, man beobachte die Entwicklung genau. Der EU-Außenbeauftragte Borrell erklärte, die Europäische Union verurteile jeden Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung in Bolivien zu brechen und die demokratisch gewählte Regierung zu stürzen.

In Bolivien war bereits seit Dienstag über eine Absetzung von Armeechef Zuniga spekuliert worden. Zuniga hatte zuvor angekündigt, Ex-Präsident Morales festnehmen zu lassen, sollte dieser wie angekündigt erneut für die Präsidentenwahl im kommenden Jahr kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 27.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.