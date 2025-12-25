Höchste drei Ligen
Pyrotechnik und Gewalt im Stadion - DFB verhängt 12 Millionen Euro an Strafen gegen Vereine

Der Deutsche Fußball-Bund hat in der vergangenen Saison Geldstrafen gegen die Vereine aus den drei höchsten Ligen von rund 12 Millionen Euro verhängt. Geahndet wurde etwa das Abbrennen von Pyrotechnik durch Fans im Stadion.

    Hamburger Fans stehen mit Flaggen im Stadion. In der Menge wird Pyrotechnik gezündet.
    HSV-Fans zünden im Darmstädter Stadion Pyrotechnik (Mai 25). (picture alliance / dpa / Uwe Anspach)
    Wie die Deutsche Presse Agentur berichtet, fällt die Summe etwas geringer aus als in der Vorsaison 2023/2024. Die meisten Strafen erhielt der 1.FC Köln. Der Bundesliga-Aufsteiger musste rund 925.000 Euro zahlen. Dahinter folgen Eintracht Frankfurt (764.600 Euro) und der Hamburger SV (624.555 Euro).
    Da die Vereine einen Teil der Strafen für Gewalt-präventive Maßnahmen verwenden dürfen, landeten rund acht Millionen Euro auf dem Konto des DFB. Davon gingen sechs Millionen Euro als Spende an Fußball-Stiftungen.
    Diese Nachricht wurde am 25.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.