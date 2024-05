Europäische Umweltagentur

Rund 1.900 Binnen-Badestellen gibt es dem Bericht zufolge in Deutschland und rund 360 Badestellen an der Küste. 37 von ihnen weisen nur eine ausreichende Badequalität auf, sieben schnitten mangelhaft ab. Zu 42 Badestellen gab es keine Angaben.

Die Umweltagentur hat die Wasserqualität von rund 22.000 Badestellen in den EU-Ländern, Albanien und der Schweiz bewertet und ihre Ergebnisse in einer interaktiven Karte festgehalten. Beurteilt wurde vor allem die Belastung mit Bakterien, die schwere Erkrankungen beim Menschen auslösen können. Am saubersten ist das Wasser demnach in Zypern, Österreich, Griechenland und Kroatien, auf dem letzten Platz liegt Polen. Badestellen an den Küsten sind meist sauberer als solche an Seen oder Flüssen.