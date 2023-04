Quantentechnologie im Realitätscheck

D-Waves Quantenbooster für Jülich

Am Forschungszentrum Jülich spielen Forschende am Quantenannealer, einer Art abgespecktem Quantenrechner, Berechnungen zur Optimierung von Bahn oder Luftfahrt durch. In etwa vier Jahren könnte ein Quantenrechner deren Probleme lösen.

Grotelüschen, Frank | 26. April 2023, 16:35 Uhr