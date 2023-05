Quantentechnologie im Realitätscheck

BMW und VW testen Quantenalgorithmen

In der Automobilindustrie wird das Potenzial von Quantencomputern ausgelotet – auch wenn die oft noch nicht leisten können, was gebraucht wird. So entwickelt BMW Algorithmen und VW eine erfolgreiche App für die Optimierung von Verkehrsströmen.

Krauter, Ralf | 03. Mai 2023, 16:35 Uhr