Die Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch (dpa-news/Sebastian Willnow)

Die SPD-Politikerin sagte der "Rheinischen Post", in vielen Ländern würden die Rechte von queeren Menschen eingeschränkt und Erreichtes rückgängig gemacht, etwa in den USA oder in Ungarn. Aber auch in Deutschland nehme die Diskriminierung gegenüber Schwulen, Lesben und Trans-Personen zu. Hier sei auch die Zivilgesellschaft gefordert, sich dagegen zu stellen.

Koch bekräftigte zudem ihre Forderung, den Schutz der sexuellen Identität im Grundgesetz zu verankern. Queere Menschen seien eine der wenigen Opfergruppen des Nationalsozialismus, die in Artikel 3 nicht vor Diskriminierung geschützt würden.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.