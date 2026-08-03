Gedenken an CSD-Anschlag
Queere Community fordert mehr Schutz

Im Berliner Tiergarten ist am Abend der Opfer des mutmaßlich islamistischen Anschlags auf den CSD gedacht worden.

    Menschen gedenken bei einer Mahnwache der Opfer des Anschlags auf den CSD im Tiergarten, unter anderem Kai Wegner (CDU, 4.v.r), Regierender Bürgermeister von Berlin.
    Mahnwache nach dem Angriff auf den CSD in Berlin (picture alliance / dpa / Christoph Soeder)
    Nach Angaben der Polizei nahmen 650 Menschen teil, darunter auch zahlreiche Vertreter der Landespolitik, wie Berlins Regierender Bürgermeister Wegner.
    Zu der Gedenkveranstaltung hatten der Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg und der LSVD Bundesverband gemeinsam eingeladen. Ihre Vertreter forderten mehr Schutz.
    Bei dem Anschlag war eine Frau getötet worden. 31 Menschen wurden verletzt.
    Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.