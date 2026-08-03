Gedenken an CSD-Anschlag

Nach Angaben der Polizei nahmen 650 Menschen teil, darunter auch zahlreiche Vertreter der Landespolitik, wie Berlins Regierender Bürgermeister Wegner.
Zu der Gedenkveranstaltung hatten der Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg und der LSVD Bundesverband gemeinsam eingeladen. Ihre Vertreter forderten mehr Schutz.
Zu der Gedenkveranstaltung hatten der Verband Queere Vielfalt Berlin-Brandenburg und der LSVD Bundesverband gemeinsam eingeladen. Ihre Vertreter forderten mehr Schutz.
Bei dem Anschlag war eine Frau getötet worden. 31 Menschen wurden verletzt.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.