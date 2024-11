Musiker und Produzent

Quincy Jones starb im Alter von 91 Jahren. (picture alliance / AP Photo / Jean-Christophe Bott)

Einer seiner größten Einzelerfolge war die Produktion des Albums "Thriller" von Michael Jackson. Es erschien 1982 und gilt mit mindestens 70 Millionen verkauften Exemplaren als das erfolgreichste Album der Welt.

Musiker, Produzent und Top-Manager

Jones, der in Chicago geboren wurde, machte eine der bemerkenswertesten Karrieren in der Musikindustrie. In den 1960er Jahren war er als Vizepräsident von Mercury Records der erste Afroamerikaner in der Führungsspitze eines großen Plattenlabels.

Er war aber auch selbst als Musiker erfolgreich und schrieb unter anderem zahlreiche Film- und Fernsehmusiken. Zudem arbeitete er mit renommierten Musikern wie Count Basie und Lionel Hampton zusammen und arrangierte Platten unter anderem für Frank Sinatra und Ella Fitzgerald.

Fast 30 Grammy-Auszeichnungen

Als Produzent machte er sich nicht nur einen Namen an der Seite von Michael Jackson, sondern war unter anderem auch für Aretha Franklin, Little Richard, Herbie Hancock, Will Smith und Nana Mouskouri aktiv.

Er leitete zudem die Aufnahme des Titels "We Are the World". Die Einnahmen des von US-Künstlern 1985 gesungenen Lieds kamen der Hungerhilfe in Afrika zugute. Quincy Jones wurde fast 30 Mal mit dem wichtigsten Preis der US-Musikindustrie, dem Grammy, ausgezeichnet.

