Im Westjordanland eskaliert die Gewalt erneut (Archivbild vom 11.11.2025). (picture alliance / SIPA / Mohammad Nazal / MEI)

Wie die Nachrichtenagentur ap meldet, sollen sie auch mindestens drei Korane verbrannt haben. Eine Seite des Gotteshauses in Deir Istija sei mit Drohungen beschmiert worden. Das israelische Militär war vor Ort, kommentierte den Vorfall bislang aber nicht.

Gestern hatte der israelische Präsident Herzog die zunehmenden Angriffe radikaler Siedler im Westjordanland verurteilt. Damit werde eine rote Linie überschritten. Auch der israelische Generalstabschef Samir betonte, die Armee werde das kriminelle Verhalten einer kleinen Minderheit nicht tolerieren.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.