Jungsteinzeit

Demnach stammt der Stein aus dem Nordosten Schottlands, denn das Grundgestein nördlich von Inverness habe die gleiche geochemische Zusammensetzung wie der Altar, teilten Forschende in einer in der Zeitschrift Nature veröffentlichten Studie mit. Der rund sechs Tonnen schwere Stein musste also zwischen 700 und 750 Kilometer weit transportiert worden sein. Andere große Stonehenge-Komponenten stammen aus der Grafschaft Pembrokeshire in Wales (rund 250 Kilometer von Stonehenge entfernt) und aus der Nähe von Marlborough (circa 25 Kilometer entfernt).