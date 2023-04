Golf

Rahm triumphiert beim Masters

Der Spanier Jon Rahm hat zum ersten Mal in seiner Karriere das US Masters der Golfprofis gewonnen. Der 28-Jährige fing auf der Schlussrunde den bis dato führenden US-Amerikaner Brooks Koepka ab und triumphierte nach den US Open 2021 zum zweiten Mal bei einem der vier Major-Turniere.

10.04.2023