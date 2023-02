Talbrücke A45

Die A45 bei Lüdenscheid ist gesperrt wegen Brückenschäden an der Talbrücke Rahmede (dpa / picture alliance / Ralf Ibing/ Snowfield Photography)

Das kündigte Bundesverkehrsminister Wissing in Berlin an. Ursprünglich war dies schon für letztes Jahr geplant. Die marode Brücke an der deutschlandweit wichtigen Sauerlandlinie zwischen Dortmund und Frankfurt ost seit Ende 2021 gesperrt. Seitdem fahren täglich rund 20.000 zusätzliche Fahrzeuge über Umleitungsstrecken durch die Stadt Lüdenscheid, davon rund 6.000 Lastwagen. Anwohner und Unternehmen in der Region sind stark belastet durch Lärm, Abgase und Dauerstau.

Der Verkehrsminister erklärte, er könne derzeit keine verbindliche Bauzeit nennen, also nicht konkret vorhersagen, wann der Verkehr wieder rollen werde. Der Bund werde aber alles tun, damit der Neubau der Rahmede-Brücke schnellstmöglich fertig werde.

