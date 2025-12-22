Ab heute soll der Verkehr auf der Sauerlandlinie wieder rollen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Cedric Nougrigat )

Im Beisein von Bundeskanzler Merz, Bundesverkehrsminister Schnieder und Ministerpräsident Wüst, alle CDU, soll der erste Brückenteil eingeweiht werden. Dieser reicht aus, um den Verkehr in beiden Richtungen auf verengten Fahrspuren über das Rahmedetal zu führen. Später wird über diesen Brückenteil nur der Verkehr in Richtung Aschaffenburg rollen. Der zweite Brückenteil, für den Verkehr in Richtung Dortmund wird nebenan gebaut. Ende 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Die Talbrücke Rahmede wurde 2021 kurzfristig wegen Einsturzgefahr gesperrt und 2023 für einen Neubau gesprengt. Der umgeleitete Verkehr führte zu massiven Belastungen der Region um Lüdenscheid. Ein Landtags-Untersuchungsausschuss wurde eingerichtet, um die Vorgänge aufzuarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.