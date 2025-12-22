Sie wurde 2021 kurzfristig wegen Einsturzgefahr gesperrt und zwei Jahre später für einen Neubau gesprengt. Der umgeleitete Verkehr führte zu massiven Belastungen der Region um Lüdenscheid.
Im Beisein von Bundeskanzler Merz, Bundesverkehrsminister Schnieder und Ministerpräsident Wüst wird heute der erste Brückenteil eingeweiht. Dieser reicht aus, um den Verkehr in beiden Richtungen auf verengten Fahrspuren über das Rahmedetal zu führen. Ende 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.
