Ab heute soll der Verkehr auf der Sauerlandlinie wieder rollen. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Cedric Nougrigat )

Sie war 2021 kurzfristig wegen Einsturzgefahr gesperrt und zwei Jahre später für einen Neubau gesprengt worden. Zur Stunde wird der erste Brückenteil für den Verkehr freigegeben. Er reicht aus, um den Verkehr in beiden Richtungen auf verengten Fahrspuren über das Rahmedetal zu führen. Bundeskanzler Merz sprach von einem Tag der Freude - nicht nur für Lüdenscheid, sondern für die gesamte Region.

Die Umleitung während der vergangenen vier Jahre hatte zu erheblichen Belastungen geführt. Ende 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

