Arbeit in Schlachthöfen

Landwirtschaftsminister Rainer kündigte einen Gesetzentwurf an. Dies könne auch als Qualitätsmerkmal für Betriebe dienen, sagte der CSU-Politiker der Rheinischen Post. Kleinere Schlachtstätten sollen von der geplanten Pflicht ausgenommen werden.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte dies. Konsequenter Tierschutz wäre eine Überwachung auf allen Schlachthöfen, sagte Präsident Schröder. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wurde vereinbart, eine Videoüberwachung zu prüfen.

Rainer kündigte darüber hinaus an, verstärkt gegen illegalen Welpenhandel vorzugehen. Es sei ein Skandal, dass die Tiere viel zu jung von ihren Müttern weggerissen würden.

