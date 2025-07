Start einer Abfangrakete des israelischen "Iron Dome". (Ilia Yefimovich/dpa)

Zuvor habe es in mehreren Gebieten in Israel Raketenalarm gegeben, teilte die Armee mit. Auch aus dem Gazastreifen seien erneut zwei Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert worden. Beide konnten demnach ebenfalls in der Luft zerstört werden.

Seit Beginn des Gaza-Krieges im Oktober 2023 greifen Mitglieder der Huthi-Miliz im Jemen Israel regelmäßig mit Raketen und Drohnen an. Sie tun dies nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der militant-islamistischen Hamas. Diese ist ebenso wie die Huthi ein Verbündeter des Iran.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.