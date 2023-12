Wie die Armee meldete, heulten an der Grenze zum Gazastreifen die Sirenen. In ihrem Kampf gegen die militant-islamistische Hamas waren israelische Bodentruppen zuletzt in den Süden des Palästinensergebiets vorgedrungen. Nach Medienberichten gibt es in Israel Überlegungen, das Tunnelsystem der Hamas

zu fluten. Eine endgültige Entscheidung in dieser Frage stehe aber noch aus, hieß es.

In der vergangenen Nacht hatte das israelische Militär auch die vom Iran unterstützte Hisbollah-Milliz im Libanon angegriffen. Es habe sich um eine Reaktion auf Beschuss aus dem Nachbarland gehandelt, wurde zur Begründung angeführt.

In Brüssel beraten die EU-Innenminister heute über die Folgen des Nahost-Kriegs für die Sicherheit in Europa.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.