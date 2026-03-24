Russische Angriffe

Russland hat erneut die Ukraine mit Raketen und Drohnen angegriffen (Archivbild). (Kateryna Klochko/AP/dpa)

Betroffen seien alle Regionen mit Ausnahme von Odessa, teilten die Behörden mit. Aus mehreren Landesteilen gab es Berichte über Todesopfer. Zwei Menschen seien in der ostukrainischen Region Poltawa getötet worden, erklärte die ukrainische Armee. Bei dem Angriff seien Wohngebäude und ein Hotel beschädigt worden. In der Region Charkiw starb bei einem Angriff auf einen Zug ein Passagier. Auch aus der südukrainischen Region Saporischschja wurde ein Todesopfer nach russischen Raketen- und Drohnenangriffen gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.