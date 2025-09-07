Die israelische Armee teilte mit, zwei Geschosse seien vom zentralen Abschnitt des Küstenstreifens aus auf israelisches Gebiet geflogen. Eine Rakete sei von der Luftabwehr abgefangen worden, eine zweite in einem offenen Gebiet niedergegangen. Zuvor hatte es in israelischen Grenzorten sowie der Stadt Netivot Raketenalarm gegeben.
Gestern hatte die israelische Armee weitere gezielte Angriffe auf Hochhäuser in der Stadt Gaza angekündigt und Zivilisten zur Flucht aufgerufen. Nach eigenen Angaben kontrolliert Israels Militär inzwischen 40 Prozent von Gaza-Stadt.
