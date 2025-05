Offenbar erneuter Huthi-Raketenangriff auf Israel

Raketeneinschlag nahe Ben-Gurion-Flughafen

Am dritten Tag in Folge hat die jemenitische Huthi-Miliz ihre Raketenangriffe auf Israel fortgesetzt. In zahlreichen Gebieten Israels heulten Warnsirenen, darunter auch in Tel Aviv und Jerusalem. Die Armee teilte mit, am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv seien Raketentrümmer niedergegangen.