EU-Südafrika-Gipfel

Blick vom Tafelberg auf Kapstadt mit Seilbahn (picture alliance / blickwinkel / S. Schuetter)

Der südafrikanische Präsident Ramaphosa empfängt am frühen Nachmittag EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Costa. Die EU will die Beziehungen unter anderem in den Bereichen Handel, Energie und Sicherheit ausbauen. Auch bei Rohstoffen oder Impfstoffen ist eine engere Zusammenarbeit geplant.

Die EU und Südafrika hatten bereits 2007 eine strategische Partnerschaft vereinbart. Beide Seiten sind von dem Handelskonflikt betroffen, den US-Präsident Trump mit seiner Zollpolitik ausgelöst hat.

