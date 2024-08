Wissler und Schirdewan kündigten gestern ihren Rückzug an. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Es gehe um eine bessere formale Einbindung der Landesverbände, sagte er in Erfurt. Kreis- und Landesebenen müssten jetzt sehr aktiv mitarbeiten. Sie dürften nicht nur auf ihr Personal gucken. Auch Themen müssten strukturell in den Blick genommen werden. Dem Magazin "Stern" hatte Ramelow gesagt, der Rückzug der beiden Vorsitzenden sei ein absolut notwendiger Schritt, auch wenn der Zeitpunkt kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen schlecht erscheinen möge. Eine neue Führung könne nur Teil eines grundlegenden Neuanfangs der Partei Die Linke sein.

Wissler und Schirdewan hatten gestern ihren Rückzug angekündigt. Beim Parteitag in Halle im Oktober wollen sie nicht mehr kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.