Katholikentag
Ramelow: Kirchen können Kraftorte auch für Nicht-Gläubige sein

Bundestagsvizepräsident Ramelow sieht in Gotteshäusern wichtige Orte für Zusammenhalt und gesellschaftlichen Austausch.

    Der Vizepräsident des Bundestags, Bodo Ramelow (3. vl), nimmt auf dem Katholikentag an einem Gottesdienst teil. Neben ihm sitzt die CSU-Politikerin Ilse Aigner, die Präsidentin des Bayerischen Landtags.
    Der Vizepräsident des Bundestags, Bodo Ramelow, bei einem Gottesdient auf dem Katholikentag. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)
    Der Linken-Politiker sagte auf dem Deutschen Katholikentag in Würzburg, Kirchen könnten "Kraftorte" sein, auch für Menschen, die mit dem Glauben wenig zu tun hätten. Gerade in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz Nähe vorgaukle, würden die Angebote der Kirchen wichtiger. Allerdings sei zu wenig Betrieb in den Gotteshäusern in Ostdeutschland. Die Institution Kirche brauche daher den Mut, sich auf neue Formen einzulassen, betonte der 70-Jährige.
    Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.