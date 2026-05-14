Der Vizepräsident des Bundestags, Bodo Ramelow, bei einem Gottesdient auf dem Katholikentag. (Karl-Josef Hildenbrand / dpa / Karl-Josef Hildenbrand)

Der Linken-Politiker sagte auf dem Deutschen Katholikentag in Würzburg, Kirchen könnten "Kraftorte" sein, auch für Menschen, die mit dem Glauben wenig zu tun hätten. Gerade in Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz Nähe vorgaukle, würden die Angebote der Kirchen wichtiger. Allerdings sei zu wenig Betrieb in den Gotteshäusern in Ostdeutschland. Die Institution Kirche brauche daher den Mut, sich auf neue Formen einzulassen, betonte der 70-Jährige.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.