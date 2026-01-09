Wahlen in Ostdeutschland

Der Linken-Politiker Bodo Ramelow (picture alliance / photothek.de / Florian Gaertner)

Der ehemalige Regierungschef Thüringens sagte im Deutschlandfunk, der Ministerpräsident werde durch das Parlament gewählt und nicht durch Rainer Haseloff eingesetzt. Es sei kein Erbhof, der zu vergeben sei. Man beschädige mit diesem Vorgehen die parlamentarische Demokratie.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff von der CDU will MDR-Informationen zufolge sein Amt Ende Januar aufgeben. Sein Wirtschaftsminister und Parteikollege Schulze soll dann die Nachfolge antreten - obwohl Landtag und Ministerpräsident im September neu gewählt werden.

