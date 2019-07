Die Band Rammstein kommt auf ihrer aktuellen Stadion-Tour auch nach Russland und spielte gestern Abend im ausverkauften Luzhniki-Stadion, in dem das WM-Finale stattfand. Ein Konzert in St. Petersburg folgt am 2. August.

In Russland ist die Band Kult, Rammstein hat dort seit Jahren eine große, treue Fangemeinde und ist hier die bekannteste deutsche Band überhaupt. Der neue Rammstein-Hit "Deutschland" wurde gleich in russischer Sprache gecovert und 4 Millionen mal geklickt.

Politische Statements blieben aus

Vor 17 Jahren musste mal ein Konzert in Moskau abgesagt werden, weil rechte Nationalisten im Vorfeld randaliert hatten. Immer wieder fordern russische Politiker, die Konzerte zu verbieten. Politische Statements auf der Bühne - wie vergangene Woche in Polen, wo der der Schlagzeuger eine Regenbogenflagge schwenkte, weil die Teilnehmer einer Gay-Pride-Parade angegriffen worden waren - blieben in Moskau aber aus.