Regierungssprecher Hebestreit teilte in Berlin mit, nach der Absage von US-Präsident Biden werde es keine Zusammenkunft auf Ebene der Staats- und Regierungschefs geben. Ebenso werde ein geplantes Vierer-Treffen nicht stattfinden, an dem neben Biden und Bundeskanzler Scholz auch der französische Präsident Macron und der britische Premierminister Starmer teilnehmen sollten. Neue Termine wurden zunächst nicht mitgeteilt. Inzwischen wurde bekannt, dass der ukrainische Präsident Selenskyj am Freitag zu einem Besuch in Berlin erwartet wird.

Biden hatte gestern einen geplanten Deutschland-Besuch und die Teilnahme in Ramstein wegen des zur US-Ostküste ziehenden Hurrikans "Milton" abgesagt.

