Nach Anti-Immigrations-Demonstration

Weitere gewaltbereite Gruppen zogen in Richtung des Parlamentsgebäudes in Den Haag. Es ist wegen Renovierungsarbeiten derzeit abgesperrt. Die niederländische Polizei befindet sich im Großeinsatz. Sie setzte Wasserwerfer und Tränengas ein.
Der niederländische Justizminister van Oosten bezeichnete die Gewalt als inakzeptabel. Demonstrieren sei ein Grundrecht, aber Polizisten dürften nicht attackiert werden. Auch der rechtspopulistische Politiker Wilders verurteilte die Krawalle.
In fünf Wochen wird in den Niederlanden eine vorgezogene Neuwahl durchgeführt. Sie wurde notwendig, nachdem Wilders Partei PVV sich aus der Regierung zurückgezogen hatte.
