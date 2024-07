Sprengsatz explodiert in Moskau

In Moskau explodierte eine Autobombe. (Cao Yang / XinHua / dpa / Cao Yang)

Wie die Behörden mitteilten, explodierte ein Sprengsatz, als der Mann in sein Auto stieg. Auch seine Ehefrau sei bei dem Anschlag verletzt worden. Ein Tatverdächtiger habe sich in die Türkei abgesetzt. Die Ermittler untersuchten zudem eine mögliche Spur in die Ukraine. Über die Identität des Opfers hatte es zunächst widersprüchliche Angaben gegeben, weil zwei russische Offiziere den selben Namen haben.

Seit Beginn des Moskauer Angriffskriegs gegen die Ukraine kommt es in Russland wiederholt zu Anschlägen auf Politiker und Vertreter des Militärs. Die Ermittler machen dafür stets ukrainische Geheimdienste verantwortlich.

