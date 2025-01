Der iranische Rapper Tataloo ( l.) ist im Iran zum Tode verurteilt worden. (imago images / Middle East Images / Hamed Badiee)

Die Zeitung "Etemad" berichtet, die Richter hätten dem Einspruch der Staatsanwaltschaft stattgegeben und die fünfjährige Haftstrafe in ein Todesurteil umgewandelt. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.

Amir Tataloo gilt als einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Künstler im Iran. Der Musiker ist einer der Pioniere des Rap in der islamischen Republik. Wiederholt stand er wegen Frauenfeindlichkeit in der Kritik. Vorgeworfen wurde ihm zeitweise auch eine Nähe zum Regime. Weil ihm die Behörden aber dennoch eine Lizenz als Musiker verweigerten, verlegte Tataloo seinen Wohnsitz in die Türkei. Im Dezember 2023 übergab ihn die dortige Justiz den iranischen Behörden.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.