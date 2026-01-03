Rapper Drake soll Streaming seiner Songs millionenfach manipuliert haben

Der Rapper Drake ist in den USA mit einer neuen Sammelklage wegen schweren Betrugs konfrontiert. Der kanadische Musiker soll die Streamingzahlen seiner Songs künstlich in die Höhe getrieben haben.

    Der Rapper Drake bei einem Auftritt in der Londoner O2-Arena im Februar 2017.
    Der Rapper Drake soll millionenfach die Streamingzahlen seiner Songs manipuliert haben. (imago images / ZUMA Press / Myles Wright)
    Wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ berichtet, schildert die Klageschrift, dass Drake dafür sogenanntes Botting nutzte - also automatisierte Streams, die Drakes Stücke auf Plattformen wie Spotify millionenfach abspielten, ohne dass echte Musikfans dahinterstanden.
    Auf diese Weise sollen Charts, Empfehlungsalgorithmen und die Wahrnehmung innerhalb der Branche verzerrt worden sein. Finanziert wurde die systematische Manipulation dem Bericht zufolge durch illegale Geschäfte mit einem Online-Casino.
    Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.