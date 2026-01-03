Rapper Drake soll Streaming seiner Songs millionenfach manipuliert haben

Wie das Musikmagazin „Rolling Stone“ berichtet, schildert die Klageschrift, dass Drake dafür sogenanntes Botting nutzte - also automatisierte Streams, die Drakes Stücke auf Plattformen wie Spotify millionenfach abspielten, ohne dass echte Musikfans dahinterstanden.
Auf diese Weise sollen Charts, Empfehlungsalgorithmen und die Wahrnehmung innerhalb der Branche verzerrt worden sein. Finanziert wurde die systematische Manipulation dem Bericht zufolge durch illegale Geschäfte mit einem Online-Casino.
Diese Nachricht wurde am 03.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.